ننشر حقيقة وفاة الإعلامية ريهام سعيد بعد صراعها مع المرض

تداولت عدد من الصفحات على مواقع السوشيال ميديا صورة لنعش يحمله الفنان أحمد سعيد عبد الغني، تحت عنوان “بعد صراع مع المرض وفاة ريهام سعيد، البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته”، مما جعل الكثيرون يتداولون الصورة في حالة حزن شديدة.

حقيقة وفاة ريهام سعيد

ونفت الاعلامية ريهام سعيد هذا الخبر بنشر الصورة المنتشرة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وكتبت: “هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي. هم يضحك و هم يبكي”.

ريهام سعيد تكشف أسباب مرضها الخطير



وكانت الإعلامية ريهام سعيد كشفت لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن سبب مرضها، بعدما نشرت فيديو لها من برنامج “صبايا” أثناء تجولها في الشارع احتفالاً ببداية كأس الأمم الأفريقية.

ريهام سعيد تكشف أسباب مرضها

وقالت ريهام سعيد على فيديو احتفالها بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحة أن الطبيب في ذلك الوقت كان يمنعها من الحركة إلا أنها لم تنصاع لأوامره وأصرت على نزول الشارع والاحتفال، فكانت النتيجة أزمتها المرضية التي تعاني منها الآن.