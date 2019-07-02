ننشر شروط الالتحاق بالمدرسة النوويه بالضبعة .. تعرف على التفاصيل

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور سمير النيلي، اليوم الاثنين: إن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالصف الأول الثانوي للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتطبيقات التكنولوجيا النووية بالضبعة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تحديد المجموع المطلوب ٢٥٠ درجة لجميع محافظات الجمهورية، بشرط تحقيق نسبة ٩٠٪؜ فأكثر من درجة كل من الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، وسيكون هناك رابط إلكتروني لملء طلب التقديم في الفترة من ١ / ٧ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠١٩، وبعد ملء طلب التقديم الإلكتروني تتم طباعته، والتوقيع عليه من ولي الأمر، ثم يتم اعتماده من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وختمه بشعار الجمهورية.

وأشار البيان الوزاري إلى دفع مبلغ ٥٠ جنيها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأي فرع من فروع البنك الأهلي بغرض التقدم لاختبار القبول بمدرسة الضبعة النووية، ويتم إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب بعد اعتماده وهي:

* مستخرج رسمي من شهادة الإعدادية 2019م (بيان درجات) موضح به الدرجات لكل مادة (أصل).

* شهادة ميلاد الطالب (أصل).

* عدد 4 صور شخصية للطالب.

* شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة الإعدادية (أصل).

* صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

ويتم تسليم الطلب والمرفقات لإدارة التعليم الفني بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب، ويتم عقد الاختبار الإلكتروني يومي الاثنين ٥ أغسطس، الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩م، ويتم ترتيب الطلاب تنازليًا وفقًا لنتائج الاختبار الإلكتروني، واختيار العدد المطلوب لدخول المرحلة الثانية من الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة.