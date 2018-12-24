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ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

24 ديسمبر، 2018
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أصدرت منذ قليل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن القرار أن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنظيمية، اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

ونصت المادة الرابعة، على أن يلغى كل حكم يخالف كل أحكام اللائحة المرافقة على أن يعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ونصت اللائحة التنفيذية، على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذي الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبياً مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.

وإليكم نص اللائحة


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