ننفرد بنشر تكذيب استقاله الكاتب الصحفى طارق مرتضى من منصب المستشار الاعلامى. لمجموعه الريماس الاستثماريه

ننفرد بنشر تكذيب استقاله الكاتب الصحفى طارق مرتضى من منصب المستشار الاعلامى. لمجموعه الريماس الاستثماري

. و تؤكد. التايم المصريه. ان.الزميل طارق مرتضى والمجموعه الاسثماريه. تخضع لعمليه ابتزاز مرفوضه من الصحفيه المشبوهه. واحد النصابين ويدعى جيلانى كساب. وهو منتحل صفه صحفى. ومطلوب فى ٣٩ قضيه نصب واحتيال. وصدر ضده مجموعه بيانات. تحذيريه. من لجان نقابه الصحفيين والجملعه الصحفيه. وتتسال التايم المصريه. لماذا تأوى. جريده الديار. مسجل خطر ومنتحل صفه صحفى ومطلوب للعداله.