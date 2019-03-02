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نهاية الخيانة..عاطل يلقي بنفسه من الطابق الثامن هربا من زوج عشيقته بالقليوبية

3 مارس، 2019
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لم يجد شاب وسيلة للتخلص من فضح علاقته غير شرعية مع عشيقته سوى قيامه بإلقاء نفسه من شرفة منزلها بالطابق الثامن بشقتها بحى شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية، بعد أن حضر زوجها بشكل مفاجئ، تم نقله إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مستشفى المطرية العام قد استقبلت شابًّا فى العقد الثالث من عمره مصاب بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثامن من عقار بشبرا الخيمة ، ويرقد بين الحياة والموت بعد إصابته بنزيف فى المخ.

وتبين من التحريات الأولية أن المصاب ألقى بنفسه من الطابق الثامن من شقة عشيقته بعد أن فوجئ بحضور زوجها بشكل مفاجئ فلم يجد وسيلة للتخلص من الفضيحة سوى قيامه بإلقاء نفسه ، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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