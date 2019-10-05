نهر الكونغو هو الحل البديل عن سد النهضة

بقلم : ضياء عتمان

عندما اندلعت احداث يناير عام ألفين وأحد عشر ، استطاعت إثيوبيا أن تعلن عن بناء سد على نهر النيل ؛ بحجة توليد الكهرباء لإنارة القرى في إثيوبيا ، وقد حاولت قبل دلك مرارا ، ولكن الدولة المصرية كانت ترفض ذلك بحسم وقوة ؛ لأن ذلك سيقلل من حصة مصر في المياه ؛ ولأن إقامة سد في إثيوبيا أو في أي دولة من دول المنبع يؤثر سلبا على دولتي المصب ، وهما : مصر والسودان . وأذكر كلام الرئيس السيسي حفظه الله ، في فقرة ( اسأل الرئيس ) في المؤتمر الثامن ، حينما تطرق للحديث عن سد النهضة ، ذكر دولة العراق الشقيق وقال : كانت العراق تحصل على مائة مليار متر مكعب ، ثم بعد حدوث الفتن فيها عام ألفين وثلاثة ، وإلى الآن أصبح يصلها ثلاثون مليارا فقط ، وقال إن العفي لا يستطيع أحد أن يأخذ حقه ، فلم تستطع إثيوبيا ولم تكن لتجرؤ على بناء سدود على النيل ، إلا بعد مؤامرة الخامس والعشرين من يناير . ولننظر لنعلم عدونا من حبيبنا ، فإن المستفيد الأول من إقامة هذه السدود على النيل هو دولة اليهود ، ولعل قائلا يقول : وما علاقة اليهود بهذا ، فإن السدود في إثيوبيا ، وبينها وبين دولة اليهود آلاف الأميال . ولكننا ننظر لنعلم أن عدونا وهم اليهود يحاربوننا حرب عقيدة ، ويؤمنون بالتوراة ، ورغم أن فيها تحريفا ، إلا أنهم يؤمنون بها نصا مقدسا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تماما كما نؤمن نحن بالقرآن . ففي التوراة ، وتحديدا في سفر إشعياء ، في الإصحاح التاسع عشر ، نقرأ من أول الفقرة الخامسة ، إلى العاشرة ، يقول الرب ( رب اليهود ): (وتنشف المياه من البحر ، ويجف النهر وييبس ، وتنتن الأنهار ، وتضعف وتجف سواقي مصر ، ويتلف القصب والأسل ، والرياض على النيل على حافة النيل ، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون ، والصيادون يئنون ، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون ، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون ، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط ، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء ) انتهى . إذن ، القوم جادون ولايهزلون ، ويتحركون عن وعي ، وعقيدة عندهم ؛ لأن هذا نص مقدس ، لا بد من تطبيقه في الدنيا . من هنا نعلم سبب تعنت الإثيوبيين ، ورفضهم لكل الاقتراحات التى تقدمها مصر ؛ لأن اليهود يساندونهم ، ويذكر البعض أن اليهود قد أمدوا إثيوبيا بقاعدة صواريخ ؛ لحماية سد النهضة من أي اعتداء . ولا بد أن نعلم أن الجاسوس مرسي هو من سمح لهم بإقامة السد ، في عام ألفين واثني عشر عندما زار إثيوبيا ، وبعد أن غادرها عائدا إلى مصر ، بدأت إثبوبيا على الفور في إنشاء سد النهضة ، وقد سموه باسم مشروع الإخوان ( النهضة) . ولكن هل تقف مصر مكتوفة الأيدي ؟ الله أعلم بما سوف يحدث في الأيام القادمة ، ولكن هنالك انفراجة ، وبديل ، وهو : نهر الكونغو ، وهذا ماسنذكره بعد إن شاء الله .