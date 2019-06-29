هام من وزاره الكهرباء لكل اصحاب عدادات الكارت

أطلقت وزارة الكهرباء خطة لمراجعة العدادات مسبقة الدفع للتأكد من حالتها ومحاسبتها بشكل دائم، بالإضافة لتفعيل دور الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين فى شركات التوزيع لحصر المخالفات والسرقات وتحصيل مستحقات الشركات، بالإضافة للاستمرار فى تنفيذ خطط تطوير شبكات الكهرباء خاصة فى محافظات الصعيد، حيث بلغت الاستثمارات فى 5 محافظات هى: «الفيوم، بنى سويف، المنيا، الوادى الجديد وأسيوط» 300 مليون جنيه.

وقال رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم وضع نظام لضبط القراءات للحد من الشكاوى، وذلك من خلال التعاقد مع شركات خارجية متخصصة لقراءة عدادات المشتركين لحل مشكلة عجز عمالة القراءة لضبط قراءة المشتركين، والالتزام التام بتركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين سواء للتركيب الجديد أو استبدال العدادات، حيث تم الانتهاء من تركيب 850 ألف عداد مسبق الدفع حتى تاريخه، بالإضافة للرد الفورى والسريع على جميع شكاوى المواطنين خاصة خدمة «121» المراقب أداؤها من خلال الشركة القابضة والجهات الخارجية.

وأضاف «شمعة»، خلال استعراضه تقريراً بأنشطة الشركة أمام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام العدادات الذكية فى مدينتى المنيا وأسيوط، حيث تم الانتهاء من تركيب 7894 عدادًا، وبعد الانتهاء من المشروع التجريبى سيتم تقييمه وتعميمه على بقية القطاعات، مشيراً إلى أنه تم تحرير 40553 محضرًا، بإجمالى 263.8 مليون جنيه فى الفترة من 1 يوليو العام الماضى حتى 31 مايو الماضى، وتم التحصيل فعلياً حتى تاريخه لـ 35079 محضرًا بإجمالى 107.2 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن الشركة تسعى لرفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك فى نطاق عمل الشركة: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد).

وحول محافظة الفيوم، قال «شمعة» إنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة فى المحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ 44.846 مليون، حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 41.16 كيلومتر كابلات، و8.6 طن موصلات هوائية، وأعمال إحلال بشبكة الجهد المنخفض تشمل 40 كيلومترًا موصلات معزولة، وإحلال 65 محولا جديدا.