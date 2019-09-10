هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بمصر.

وتراجع الدولار أكثر من جنيه وأربعين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل ١٦.٤١ جنيه للشراء، ١٦.٥١جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل ١٦.٣٩جنيه للشراء، ١٦.٤٩ جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل ١٦.٤١جنيه للشراء، ١٦.٥١جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا ليسجل ١٦.٤٣جنيه للشراء، و١٦.٥٣جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية “الدولار” وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.