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هبوط أسعار الذهب اليوم السبت فى السوق المحلية

31 أغسطس، 2019
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سجلتأسعار الذهب، اليوم السبت 31/8/2019 بالأسواق، تراجعا بتعاملاته الصباحية، بمقدار جنيه ونصف، في بداية تعاملات اليوم.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر- 702 جنيه، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار “18” نحو 605 جنيهات.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار “24” سعر 807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5616 و5632 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 468 و469 جنيها، وعيار 12 من 401 و402 جنيه.
وسجل السعر العالمي نحو 1523 دولارا للأوقية.
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