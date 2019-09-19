هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب في االسوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وبلغت قيمة التراجع نحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعاراالذهب في االسوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 679 جنيهات، وعيار 18 نحو 582 جنيه، وعيار 24 نحو 676 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5432 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب المحلية، تراجعت خلال تعاملات السبت الماضي، بقيمة بلغت نحو 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.