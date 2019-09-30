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هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في السوق المحلية اليوم الاثنين

30 سبتمبر، 2019
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تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019.. عيار21 يسجل687 جنيها بمحلات الصاغة، وسعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام عيار 21، مقارنة بأسعار أمس الاحد، ويقدم ” مصر الان” تحديث فوري لـ أسعار الذهب فى مصر اليوم ظل الارتفاع الهائل الذي طال أسعار الذهب فى مصر اليوم في الأيام الماضية حيث نرصد أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019،

حيث جرام عيار 21 سجل 683 جنيها ،أسعار الذهب بيع وشراء ، أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة ، عيار أسعار الذهب .. سعر الذهب عيار 21 ، أسعار الذهب اليوم الأحد حيث شهدت اسعار الذهب فى مصر اليوم ارتفاعا طفيفاً في سعر الذهب ويبحث العديد من المواطنين عن توقعات سعر الذهب الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019. فى مصر للبيع والشراء وسعر الجنيه الذهب. أسعار الذهب بيع وشراء ، أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة ، عيار أسعار الذهب .. سعر الذهب عيار 21 ، أسعار الذهب .

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