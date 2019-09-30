هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في السوق المحلية اليوم الاثنين

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019.. عيار21 يسجل687 جنيها بمحلات الصاغة، وسعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام عيار 21، مقارنة بأسعار أمس الاحد، ويقدم ” مصر الان” تحديث فوري لـ أسعار الذهب فى مصر اليوم ظل الارتفاع الهائل الذي طال أسعار الذهب فى مصر اليوم في الأيام الماضية حيث نرصد أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019،

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