هبوط سعر الذهب اليوم في السوق المحلية تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 626 جنيها.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 537 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 715 جنيها، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5008 جنيهات.

وعالميا، واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الاثنين، بعدما انخفضت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.