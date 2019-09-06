هبوط كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية هبوط كبير بعد سلسلة من الارتفاعات متأثر بالبورصة الدولية للذهب، وخاصة مع تعافي اسواق المال خلال تعاملات أمس بعد وجود أمل في عودة المفاوضات التجارين بين واشنطن وبكين، مما قلل الاتجاه لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار، وتراجع اسعار الذهب يعد فرصة ذهبية للمقبلين على الزواج لشراء عدد أكبر من القطع الذهبية. جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي: وتراجع سعر الذهب عيار 18 من 618.86 جنيهًا للجرام إلي 604.95 جنيهًا، والذهب عيار 21 من 722.01 جنيهات إلي 705.78 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 806.5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5646 جنيها . متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 798 إلى 800 عيار 22 731 إلى 733 عيار 21 698 إلى 700 عيار 18 598 إلى 600 عيار 14 465 إلى 467 عيار 12 399 إلى 400 الاونصة 24.809 إلى 24.880 الجنيه الذهب 5,809 إلى 5,600 الكيلو 797.714 إلى 800.000