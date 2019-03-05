هبوط كبير في أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواها أمس الاثنين، لتواصل تراجعها لليوم السادس على التوالي في السوق المحلي فاقدا 22 جنيها خلال الأيام الست.

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وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 625 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 536 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 714 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5 آلاف جنيه.

وتوقع نادي نجيب المزيد من الانخفاض في الأسعار، خلال الأيام المقبلة، في ظل سلسلة التراجعات التي يشهدها المعدن الثمين في الفترة الأخيرة.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط تعزز الدولار وتفاؤل بشأن اتفاق تجارة من المرجح إبرامه بين الولايات المتحدة والصين، مما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1288.46 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى 1282.50 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل سعر له منذ 25 يناير الماضي.