هبوط كبير في أسعار حديد التسليح بالسوق المصرية اليوم

أعلنت شركة بشاي للصلب عن خفض أسعارها، بداية من اليوم الاربعاء 2 أكتوبر المقبل، بقيمة تصل إلى 700 جنيه للطن. كشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات، أن شركة بشاي للصلب أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد…

كشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات، لـ”المال”، أن شركة بشاي للصلب أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بتراجع أسعار الحديد، بداية من الثلاثاء، ليسجل 11190 جنيهًا للطن أطوال تسليم أرض المصنع، بدلًا من11890

كانت شركة حديد عز أولى الشركات التى أعلنت، صباح اليوم، خفض أسعار طن الحديد اللفائف لتصل إلى 10890 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، بتراجع 1000 جنيه. وأضاف أنه من المرتقب أن يصل سعر طن بشاي للصلب للمستهلك إلى 11.5 ألف جنيه، شاملًا ضريبة القيمة المضافة ونولون الننقل. ولفت إلى أن السوق تشهد حركة ركود في المبيعات، في ظل تراجع أسعار خام الحديد “البيليت” عالميًّا ليسجل 370 دولارًا. كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر، منتصف أبريل الماضي، قرارًا بفرض رسوم وقاية على واردات البيليت وحديد التسليح بـ15%. وتقدمت مصانع الدرفلة برفع قضية ضد القرار، وتم الحكم بإلغاؤه، وتقدمت الوزارة بطعون واستشكال ضد الحكم، وتم رفضه. وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي أن متوسط إنتاج مصر من الحديد بلغ 5.994 مليون طن، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/ 2019. ولفت إلى أن حجم مبيعات أهم شركات الحديد، خلال الفترة من “يوليو- مارس” 2018/ 2019 بلغ 5.125 مليون طن، بمتوسط بيع يصل لنحو 62.255 مليار جنيه.