هبوط كبير في سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم السبت .. التفاصيل في الخبر

هبوط كبير في سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم السبت .. التفاصيل في الخبر

سجل سعر الذهب اليوم فى مصر أكبر تراجع له منذ مطلع العام الجارى 2019، حيث انخفض سعر الذهب قرابة 7 جنيهات دفعة واحدة، نتيجة هبوط حاد لسعر الذهب العالمى بلغت نسبته 1.4 % لتهبط أوقية الذهب من 1309 دولار إلى 1293 دولار.

وبهذا التراجع فى سعر الذهب يصبح اجمالى انخفاض الذهب فى مصر خلال يومين 12 جنيها للجرام الوحد، الأمر الذى قد يرفع من حجم المبيعات للذهب بحسب مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد