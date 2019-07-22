هددته بفضح علاقتهما فأحرق جثتها وألقاها للكلاب.. قصة جريمة بشعة هزت أسيوط

أمر رئيس نيابة مركز الفتح بأسيوط بحبس عامل 4 أيام بتهمة قتل فتاة وإحراق جثتها وإلقائها بطريق أسيوط الجديدة .

كانت مباحث مركز الفتح بأسيوط بقيادة المقدم محمد فراج، رئيس المباحث، ألقت القبض على “كرم.أ” عامل، 29 سنة، مقيم قرية بني مر، لاتهامه بقتل وإحراق جثة “ب.ع”، مقيمة دائرة قسم ثان أسيوط.

تعود وقائع الحادث إلى ورود إخطار من أفراد من الخدمات الأمنية المعينة على الطرق الصحراوية، لمباحث مركز الفتح بالعثور على جثة متفحمة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، ملقاة على الطريق الصحراوي بين مدينتي الفتح وأسيوط الجديدة.

بفحص بلاغات التغيب بمركز شرطة الفتح السابقة للواقعة، تبين أنها لفتاة تدعى “ب.ع”، في العقد الثالث من عمرها، مقيمة دائرة قسم ثان أسيوط.

بمناظرة جثة الفتاة أمام أهلها بمعرفة النيابة العامة، أقروا أنها لابنتهم المبلغ بغيابها، حيث تعرفوا عليها من خلال حذائها الذي كان في قدمها اليسرى والتي لم تلتهمه النيران بعد أن تفحمت جثتها، بينما التهمت الكلاب الضالة ساقها الأخرى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث و باستخدام أحدث الوسائل توصل فريق للمتهم من خلال تتبع المكالمات التي وردت على رقم موبايل المجني عليها وتبين أنه يدعى كرم.أ”، 29 سنة، متزوج، مقيم بني مر، دائرة مركز أبنوب، عامل بمركز طبي، وتمكن ضباط المباحث من القبض عليه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

ودلت تحريات المباحث على وجود علاقة بين المتهم والمجني عليها حيث كانت المجني عليها تبحث عن عمل، وفي أحد المراكز الطبية، تشاجرت مع السكرتيرة لإصرارها على مقابلة الطبيب صاحب المركز، مقابل رفض السكرتيرة، ومع ارتفاع الصوت وقعت عين القاتل “وهو عامل بنفس المركز” عليها فهرول خلفها أثناء مغادرتها وطلب رقم هاتفها بحجة مساعدتها، وبدأت بينهما علاقة أوهمها بالحب وعندما طالبته بالارتباط حاول الفرار منها، فـ هددته بفضح علاقتهما أمام زوجته وإبلاغ أشقائها للفتك به، فقرر التخلص منها بعد مرور نحو شهرين على علاقتهما.

فقرر المتهم التخلص منها وقام باستدراجها إلى منطقة مهجورة وقام بخنقها حتى تأكد من وفاتها وسكب البنزين على جثتها واشعل النيران فيها لعدم كشف جريمته وإخفاء ملامحها حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليها