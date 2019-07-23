هشام امنه : انجازات الدولة بالبحيرة تنفيذ ١٢١١ طريق فرعى ورئيسى بمليار ٧١٧ مليون جنيه .. و٧ كبارى بتكلفة ٧١٥ مليون جنيه.. اقرا

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بمشروعات البنية الأساسية والتحتية وخاصة فى مجال تطوير شبكة الطرق والكبارى بإعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادى ودفع عجلة التنمية وجذب الإستثمارات وذلك من خلال تهيئة الطرق للكثافات المرورية وإنشاء الكبارى الجديدة ورفع كفائة السكك الحديدية لما لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين وبما يضمن تحقيق تحسن خدمات النقل والمواصلات وتهيئة المناخ الإستثمارى .

صرح اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة قامت بتنفيذ عدد ١٢١١ طريق فرعى ورئيسى ومداخل مدن وقرى بدائرة المحافظة وذلك فى الخطة الإستثمارية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بلغت أطوالها ١١٩٦ كم وتكاليفها الإستثمارية مليار و٧١٧ مليون جنية .

كما أكد اللواء/ المحافظ أنه جارى العمل فى تنفيذ عدد ٦ مشروعات طرق رابطة بين المراكز بعضها البعض (دمنهور – دسوق / دمنهور – إدكو / دمنهور – المحمودية / كفر الدوار – أبو المطامير / طريق التوفيقية / قناطر بولين ( مزدوج ) ) بلغت أطوالها ٩٩ كم بتكلفة أكثر من ١٠٠ مليون جنية .

مشيراً إلى أنه جارى إنشاء عدد ٧ كباري تبلغ تكاليفها الإستثمارية ٧١٥ مليون جنية حيث تجرى أعمال إنشاء ٤ كباري علوية للسيارات ( أمام مدخل قرية دسونس أم دينار بدمنهور – وأمام مدخل قرية جنبواى بإيتاى البارود – وأمام معمل القزاز بكفر الدوار – كوم إشو بكفر الدوار ) على الطريق الزراعي السريع بتلك المراكز تبلغ تكلفة إنشاء الكوبري الواحد ١٢٨ مليون جنية .

كما تم الإنتهاء من إنشاء كوبرى مشاة أمام جامعة دمنهور بالإضافة إلى أنه جارى إنشاء كوبرى مشاة بإيتاي البارود أعلى مزلقان السكة الحديد وكوبرى أخر على ترعة المحمودية بدمسنا بأبو حمص وذلك للربط بين الجانب الأيمن والأيسر من المدينة .

لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لتطوير عدد ١٥٨ كوبرى واقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة تخدم مداخل ومخارج القرى بإجمالي تكاليف قدرت ١٤٥ مليون جنية .

وفى ذات السياق أكد اللواء/ هشام آمنة على أنه جارى تطوير ٧٦ مزلقان بمدن ومراكز المحافظة وتم الإنتهاء من ٤٦ منهم وجارى العمل فى ٣٠ آخرين .

مشيراً إلى أنه بالنسبة لمحطة سكة حديد دمنهور فإنه يتم تطوير المحطة بإنشاء عدد ٦ مبانى جديدة تم الإنتهاء من ٢ منهم وجارى العمل فى ٤ مبانى متبقية .

وفى ذات السياق اكد اللواء/ المحافظ أنه جارى تنفيذ المحور الرابط وإنشاء وصلة حرة تربط بين كوبرى فوة على النيل مروراً بمحور الليثى بدمنهور حتى جناكليس والطريق الصحراوى لخدمة محافظتى البحيرة وكفر الشيخ وربط الطريق الزراعى بالصحراوى وهو من المشروعات الكبيرة التى سوف تخدم مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة‏ وتساهم فى تخفيف الضغط المرورى وخلق فرص إستثمارية على الطريق الصحراوى بإعتبارها جزء أساسى للتنمية .

هذا وقد أكد اللواء/ المحافظ أنه قد واجه تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى العديد من المعوقات وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل تلك المعوقات التى تنوعت مابين تقاعس مقاول التنفيذ وتضرر عدد من السائقين على عدد من الخطوط وإعتراض الأهالى على بعض الإنشاءات بسبب مشاكل هبوط فى الطرق أو مرور مصرف أسفل الطريق وتم نهوها ودفع العمل بتلك المشروعات مع متابعة دورية بشكل منتطم لموقفها التنفيذى والإلتزام ببرنامجها الزمنى المحدد .