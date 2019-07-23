هيام جمال الدين تكتب أحبك ياوطني .. احبك يامصر

أحبك ياوطني .. احبك يامصر

من لا يحب وطنه . لا يحب شيئاً آخر . ومن يدرك بأنه يشكل لبنة في بناء الوطن ولا يعمل ولا يقول خيراً فهو ناقص ومن لا يتعامل مع الوطن كأم هو أيضاً ناقص ومن يفضل أن يتعامل مع وطنه كما يتعامل الأب المتسلط المريض مع ابنه فيضربه ويجلده ويتبرأ منه ويتعامل معه بأساليب ما عادت تناسب الزمان والمكان حتى صار لزاماً على الآخرين أن يجرد ذلك الأب من أبوته إذا لم تكن كما أمر الله لأنه ناقص . كل أولئك ينقصهم الحب . ينقصهم أن يحبوا أنفسهم ليستطيعوا أن يحبوا بعدها كل شيء .بعد الوطن لا شيء يستحق أن يذكر سوى الحب للأرض للتراب للإنسان . الإنسان المنجز المعطاء الصادق الذي لا يعطي بيد ويحمل معول الهدم باليد الأخرى .من اجل الوطن اصدقوا مع الله واشكروا نعمه الكثيرة علينا ومن ثم قوموا ما اعوج فكلنا ساهمنا في اعوجاجه بطريقة أو أخرى . في يوم الوطن علينا أن نتبصر ونفرق بين من يحبه ليستمر ويقوى حتى في حالات إعيائه ومن يتذرع بحبه ليتسلط عليه . دعونا لا نهدر الدماء التي سالت من أجل وحدته ولا العرق الذي تصبب في بنائه . أحبوه بكل ما فيه من جمال وعيوب أحبوه حتى تحموه من شرور بعضنا . أحبوه لأنه لنا ونحن بدونه فتات أقوام متناحرة نسعى لاختطاف اللقمة من أفواه بعضنا لقد أكرمنا الله بفضل عظيم حين اختار لنا هذا الوطن االذي تكوينا حرارة شمسه، ويسوؤنا جفاف شجره وشحوب لونه ولكنه جعل في جوف هذه الأرض التي تمسك شجراً خيراً كثيراً فتبدل الحال بحال وطاب فيه المقام . فلا تنكروا فضل الله ولا تسخروا منه وان طاب لااحد منا حلو المقام في أراض أخرى ندية خضراء يانعة فلديهم خيرهم ولدينا خيرنا ولديهم نقص ولدينا نقص والنقص من بني البشر.علمنا التاريخ عن كل الأمم فما بالنا لا نتعظ .الذين يجلدون الوطن صباحاً ومساءً بكل المساوئ هم الذين عطلوا قدراتهم في الإنتاج وعطلوا قدراتهم على احتمال الأمانة التي استخلفنا الله جل وعلا عليها… عشرات من الحجج الواهية تلك التي يتذرع بها الناس لتتوالى طعناتهم له وفي الحقيقة إننا من يصنع كل سوء نستولده حجة للإساءة فعندما نتحدث عن الفساد فنحن لا نتحدث عن كائن يصول ويجول بيننا بل عن أشخاص فاسدين وقد يكون منهم أنا وأنت وهم وأولئك . نحن من يفسد ونحن من يصلح، نحن الذين لا نحسن المشاركة والعمل كفريق واحد لأن كل واحد منا يصر أن ما يريده هو الصواب وما يريده غيره جريمة يجب أن تمنع . نحن الذين شوهنا روح الألفة فاقتتلنا معنوياً عندما اختلفت رؤيتنا في التخطيط للحياة بما يتناسب مع كل المتغيرات وبعضنا ساهم في اقتتال حقيقي تحت اسم الدين وهو من أولئك براء . وما زالوا يصرون على غمس كراهيتهم وظلامية عقولهم بغموس الدين كلما ازدادت أطماعهم وكلما أرادوا بالناس سوءا… ولن ينقذنا من كل ذلك سوى أن نحب الوطن وأن يقودنا الحب للإخلاص للوطن والصدق معه وله .