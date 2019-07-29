هيام جمال الدين تكتب التعصب يعمى الابصار والقلوب عن الحقيقة

التعصب يعمى الابصار والقلوب عن الحقيقة

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شد انتباهي وفي الكثير من المناسبات حجم التسلط والاستضباع الذي تزخر به ردود بعض الأشخاص الذين يتخفون وراء الغرف المغلقة لعادة ما ينم إختيارهم لهذه العادة عن أمنية لم تتحقق أو حلم ظل عالقا في فضاء الأضغاث.

ولكنى تعمدت الرد على هذه التطاولات مستعينة بضرورة المواجهة وحتمية التحاور مع الآخر أيا كان رأيه. لكن وبعد فترة أيقنت أننا كمصريين نمتاز عن غيرنا من شعوب العالم بخصال حميدة كثيرة لكننا والحمد لله في المقابل نجد (البعض وليس الكل) بين ثنايا هذه الخصال أوصافا أخرى لعل أهمها هو التنكر للوطن وابناء الوطن, ويتعمدوا إضعاف معنويات أي تجربة إبداعية – قد لا تكون بالضرورة ناجحة – لكنها تبقى في آخر المطاف محاولة يجب التعاطي معها بمنطق النقد البناء , النقد المستند على قواعد قراءة العيوب والمحاسن قراءة لا يكتنفها الحقد والبغض والحسد.

ولست أراني هنا أتحدث عن تجربتي مع المعلقين لكنني ألمح لتجارب أخرى فكان نصيبها السب وانتهاك حرمة الكاتب ومحاولات فاشلة مغرضة للنيل من معنوياته.

تعالوا لنتذكر كيف وقف الجميع معى فى لحظات وسندنى في محنتى المرضية ولهم الشكراو الاشادة بى فى بعض كتاباتى الوطنية وكيف بين عشية وضحاها تحول نفس الأشخاص الذين كانوا يشكرونى يكيلون لى السب والشتم بأبخس النعوت وأقذرها,

بمجرد اننى انتمى لنادى منافس لهم كشفت مابه من خيانة وطنية لبعض الاشخاص به او فسادهم ..!!؟ هم أنفسهم من كنت أحس وأنا أقرأ تعاليقهم على مواضيعى أنهم لا يكتبون آراء تناقش مضمون ما اكتبه, إلا القليل طبعا , بل يتعمدون سكب سموم مكبوتاتهم على كتاباتى حتى لو كانت حقيقية.وهم كذلك مع أي كاتب كان ومع المبدع أي مبدع كان وعلى المجازف المغامر الذي يرفض الإنصياع لقانون الستاتيكو والبنى الفكرية المتحجرة لبعض الأشخاص ورفضهم الصارخ لكل محاولة تنشد تكسير هذا العرف السيء الصيت, عرف الوقوف على الهامش وعدم التورط بالرأي الصريح الشجاع والمبادرة الطموحة… هل يمكننا ان نطلق على هؤلاء الا انهم مع رغباتهم الشخصية وانتمائتهم حتى ولو على حساب الحقيقة التى اعماهم تعصبهم عنها