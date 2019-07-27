هيام جمال الدين تكتب سلعة رخيصة .. خونة الأوطان ماتت قلوبهم واسودت

سلعة رخيصة .. خونة الأوطان ماتت قلوبهم واسودت

الشر يُقبل حيث يكون خونة الأوطان.. في كل مكان وكل زمان.. تُصنع الخيانة وتُدبر.. وأعظمها فتكاً حين” يكون الخائن من أهل بيتك.. يأكل ويشرب معك.

قديماً وحديثاً في كل الشرائع السماوية والشرائع الوضعية .. وبكل المفاهيم العربية والأعجمية ( الخيانة ) وصمة عار وذنب لايغتفر بحق من كانت .. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ ).. وفي العصر الحديث يطلق مصطلح ( الطابور الخامس ) أو ( الخيانة العظمى ) على الخونة وأعوانهم وهو وصف لمن يتعاملون مع أعداء بالداخل أو الخارج بغرض التخريب والتضليل ، وإشاعة الفوضى وزعزعة أمور البلاد .. فالخائن يقوم بخدمة دولة أجنبية وتحقيق أجندتها عل حساب مصلحة دولته التي ينتمي إليها مما يؤدي إلى المساس بأمن بلده واستقراره ، أو الإضرار بمركزه السياسي .فالخائن منبوذ من الجميع حتى من يخدمهم لايرونه إلا وسيلة مؤقته لتحقيق مايريدون فقط .. فالخائن لا عهد له ولا أمان له .. فعظيم جدا على هذا الوطن أن يتسلل إليه أعدائه عبر من خانوا أماناتهم وعرضوا أنفسهم سلعة رخيصة لأعداء هالوطن من وجدوهم فرصة لايقدرون على هذا الوطن إلامن خلالها بالحيل والخداع والتغرير بالسذج من أبنائه .