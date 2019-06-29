هيام جمال الدين تكتب.. مصر لاتسقط مهما تكالب عليها الاشرار وتنتصر

غدا الاحد 30 يونيو ذكرى الحدث العظيم فى مصر والذى اذهل العالم وسوف يذهله لفترة طويلة جدا فاق كل الاحداث المصرية على مدى التاريخ ثورة يوليو1952 اتفاقية الجلاء 1954 قرار بناء السد العالى وتأميم قناة السويس 1956وانتصار الشعب المصرى فى معركة العدوان الثلاثى نكسة يونيو 1967 انتصار اكتوبر العظيم 1973انتفاضة الشباب المصرى يناير2011 احتلال الاخوان الارهابيين وحكم مصر فى مؤامرة خارجية وداخلية 2012 واعتقد الجميع دوليا واقليميا وعربيا وافريقيا ان مصر سقطت فى فخ الربيع العربى المدمر واعتقدت كل الاطراف المعادية انه ان الاوان لكى ياخذ كل طرف من اطراف المؤامرة قطعة من الكعكة مصر الوطن ولانهم خونة وعملاء واغبياء لم يدركوا ان مصر محروسة من الله وشعبها وجيشها وشرطتها وقواها ووحدتها الوطنية وان مصر لاتسقط ولاتقسم ولاتفرط وفوجئ الجميع بان المارد الجبار خرج من القمقم وحطم الجميع وحفظ مصر فى 30 يونيو 2013 وجميعا نعرف الحكاية من البداية للنهاية وهى حكاية شعب

وتحضرنى مقطوعة شعرية تنبأ بها دكتور/ فرج فودة قبل اغتياله على يد الارهاب

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سيصرخون ضد الغناء ، وسيغني الشعب

سيصرخون ضد الموسيقي ، وسيطرب الشعب

سيصرخون ضد التمثيل ، وسيحرص علي مشاهدته الشعب

سيصرخون ضد الفكر والمفكرين ، وسيقرأ لهم الشعب

سيصرخون ضد العلم الحديث ، وسيتعلمه أبناء الشعب

سيصرخون ويصرخون ، وسيملأون الدنيا صراخا ، وسترتفع اصوات مكبرات صوتهم وستنفجر قنابلهم ، وتتفرقع رصاصاتهم ، وسوف يكونون في النهاية ضحايا كل ما يفعلون .وسوف يدفعون الثمن غاليا حين يحتقرهم الجميع ,ويرفضهم الجميع ، ويطاردهم الجميع …….وفعلا دفعوا الثمن واحتقرهم الجميع ورفضهم الجميع وطارهم الجميع حتى طهروا ارض مصر الطاهرة من الانجاس الاخوان والخونة والعملاء