واقعة أغرب من الخيال.. عاد من القاهرة فوجد زوجته متزوجة من آخر

أقدمت سيدة ريفية بمحافظة المنيا على الزواج من شخص آخر مستغلة سفر زوجها للعمل بالقاهرة وهي ما زالت على ذمته لتجمع بين زوجين في وقت واحد، وعقب عودة زوجها من القاهرة اكتشف بأنها تركت منزل الزوجية معلنة عن زواجها من رجل آخر.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا من “م. ر”- 43 عاما، موظف – ومقيم بقرية طوة، يتهم زوجته “ف.ع “-28 عاما، ربة منزل-، لجمعها بين زوجين في وقت واحد، على الفور انتقل الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

عاجل.. مشاجرة دامية وكر وفر بين عائلتين بمركز ملوي في المنيا

شهدت، قرية الريرمون التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وسكب المياه، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص والقبض على 20 آخرين من طرفي المشاجرة.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية الريرمون بملوي جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز ملوى برئاسة المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون المباحث.

وتبين وقوعها بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وقيام أحد أطراف المشاجرة بسكب المياه أمام منزل الطرف الثاني مما أثار حفيظتهم ووقع على إثر ذلك مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تمكنت القوات من إلقاء القبض على 20 من طرفي المشاجرة والسيطرة على الأوضاع الأمنية.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمركز ملوى لتباشر التحقيقات في الواقعة.