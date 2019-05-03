وثائق سرية”: لماذا أخفت إسرائيل حقيقة مفاعل ديمونا النووي عن واشنطن؟

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، وثائق قالت إنها – تم رفع السرية عنها- تكشف عن أزمة دبلوماسية بين الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأول رئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي ديفيد بن جوريون، التي كان يخشى البعض أن تؤدي إلى غارة أمريكية على مفاعل ديمونا.

تقول الوثائق إن طوال ربيع وصيف عام 1963، انخرط قادة الولايات المتحدة وإسرائيل –كينيدي وبن جوريون وليفي أشكول- في معركة شديدة بشأن برنامج إسرائيل النووي، في توترات لم تكن على مسمع العامة، ولم يكن سوى عدد قليل من كبار المسؤولين مدركين خطورة الوضع.