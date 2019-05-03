عاجلعربى ودولى

وثائق سرية”: لماذا أخفت إسرائيل حقيقة مفاعل ديمونا النووي عن واشنطن؟

3 مايو، 2019
551 أقل من دقيقة

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، وثائق قالت إنها – تم رفع السرية عنها- تكشف عن أزمة دبلوماسية بين الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأول رئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي ديفيد بن جوريون، التي كان يخشى البعض أن تؤدي إلى غارة أمريكية على مفاعل ديمونا.

تقول الوثائق إن طوال ربيع وصيف عام 1963، انخرط قادة الولايات المتحدة وإسرائيل –كينيدي وبن جوريون وليفي أشكول- في معركة شديدة بشأن برنامج إسرائيل النووي، في توترات لم تكن على مسمع العامة، ولم يكن سوى عدد قليل من كبار المسؤولين مدركين خطورة الوضع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

5 أبريل، 2019
579

أسوان يصعد للممتاز وهبوط الوليدية وملوي التحرير بمظاليم الصعيد

1 أكتوبر، 2018
201

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 6.4 مليار جنيه

13 ديسمبر، 2018
110

القبض على 3 متهمين بحوزتهم استروكس وهيروين فى الإسماعيلية

3 مايو، 2019
553

تصل 50% لعدة فئات.. مصدر بالكهرباء يكشف زيادات الفواتير المقبلة

إغلاق