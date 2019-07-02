أخبار مصر

وجدي غنيم صاحب طشت امه ..لن اعود الي مصر ما دام السيسي في الحكم

3 يوليو، 2019
553 أقل من دقيقة

كتب طارق درويش 

اكد وجدي غنيم الارهابي الغشيم الهارب الي تركيا انه لن يعود المصر ابدأ ما دام السيسي يحكم مصر واضاف ان كثيرين يريدون العودة لكن الظروف الحالية تمنع عودتهم خشية المثول امام المحاكم المصرية

يذكر ان غنيم صاحب عبارة طشت امي اكبر من قناة السويس يعاني من لوثة عقلية ويحمل للوطن المصري عداءا شديدا و ظهرت عليه علامات الهلوسة والجنان الرسمي بعد خلع الجماعة الارهابية من الحكم و عودة مصر الي شعبها بعد ثورة 30 يونيو المجيدة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 نوفمبر، 2018
137

“أمطار ورياح واضطرابات بحرية”.. “الأرصاد” تكشف عن حالة الطقس اليوم

12 أكتوبر، 2018
185

تفسير حكم محكمة جنوب القاهرة اكد رئاسة طارق درويش لحزب الاحرار ورفض دعوي سيد ابو عبلة

6 يناير، 2019
625

السيسي عن افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح: لحظة مهمة فى تاريخ مصر

10 ديسمبر، 2018
144

رئيس النواب: عشوائية تراخيص المحال ارتبطت بالانتخابات والانفلات الأمني

إغلاق