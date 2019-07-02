وجدي غنيم صاحب طشت امه ..لن اعود الي مصر ما دام السيسي في الحكم

كتب طارق درويش

اكد وجدي غنيم الارهابي الغشيم الهارب الي تركيا انه لن يعود المصر ابدأ ما دام السيسي يحكم مصر واضاف ان كثيرين يريدون العودة لكن الظروف الحالية تمنع عودتهم خشية المثول امام المحاكم المصرية

يذكر ان غنيم صاحب عبارة طشت امي اكبر من قناة السويس يعاني من لوثة عقلية ويحمل للوطن المصري عداءا شديدا و ظهرت عليه علامات الهلوسة والجنان الرسمي بعد خلع الجماعة الارهابية من الحكم و عودة مصر الي شعبها بعد ثورة 30 يونيو المجيدة