ورشة بالغرفة التجارية بالبحيرة عن الاتجاهات الحديثة فى المجال الزراعى والصناعى والمضادات الحيوية

البحيرة : سعيد شتا

قامت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة الاستاذ / فتحى مرسي بعقد ورشة عمل عن ” الاتجاهات الحديثة فى المجال الصناعى الزراعى – والمضادات الحيوية الطبيعية – وزيادة انتاجية المحاصيل ” وذلك بمقر الغرفة التجارية بالبحيرة بالتعاون مع مشروع “تحالف الصناعات الغذائية الزراعية” والذى تقوده جامعة الاسكندرية بالتعاون مع جمعية مستثمرى محافظة البحيرة وبحضور السادة أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية : جامعة الاسكندرية – جامعة دمنهور – جامعة عين شمس – جامعة قناة السويس – الجامعة المصرية اليابانية وبحضورممثلى المدارس الزراعية فى مجالات الانتاج الداجنى والحيوانى والبساتين والسادة منتسبي الغرفة ومنتسبي جمعية مستثمري محافظة البحيرة من اصحاب المصانع والشركات والمزارع المعنية بموضوعات الورشة .

• وفى البداية رحب الأستاذ فتحى مرسي – رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة بالسادة الحضور معلنا بان محافظة البحيرة هى سلة عذاء مصر فهى تنتج حوالى 70% من اجمالى انتاج مصر من الخضر والفاكهة. معربا عن استيائه الشديد من فوضى استخدام المبيدات الزراعية الموجودة فى مصر حاليا فلابد من وجود حلول والاهتمام بهذا الموضوع الهام للتقليل من فاتورة الصحة التى تتكبدها الدولة . كما تحدث سيادته عن مشروع البورصة السلعية الذى تتبناه الغرفة التجارية والذى سيقوم بعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية كما انها تحتوى على معامل لفحص المنتجات قبل التصدير للحصول على شهادة الأيزو 17025مما سيترتب عليه امكانية التوسع فى الزراعة العضوية الخالية من الاسمدة الكيماوية والمبيدات .

• وقامت الأستاذة دعاء قنديل أمين عام جمعية مستثمري محافظة البحيرة وامين عام جمعية ارشاد وحماية المستهلك بالبحيرة بالتحدث عن ضرر الفرط فى استخدام المبيدات الزراعية وان جمعية ارشاد وحماية المستهلك قادرة على التصدى لتجار المبيدات الزراعية المزيفين وضرورة ان يتقدم المزارعين بشكوى رسمية ضد هؤلاء التجار حيث ان شراء المبيدات من مكان غير مسجل وغير موثوق فيه يضر بالزراعة.

• واستعرض الدكتور / خالد السعدنى منسق “مشروع تحالف الصناعات الغذائية الزراعية ” اهداف المشروع والتى تتمثل فى تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الغذائية الزراعية والحد من استيراد الآلات والتقنيات في قطاع صناعة الأغذية الزراعية والاعتماد على الصناعة المحلية وكذلك الربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمعية بالاضافة الى نقل التقنيات من المختبرات إلى الصناعة و المساهمة فى انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية وتطوير وتسويق التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية الزراعية . موضحا ان تحالف الصناعات الغذائية الزراعية يتكون من 16 شريكا (جامعات، مؤسسات بحثية وممثلى الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية).

• وقد تحدثت الدكتورة/ سمر سيد المصري الأستاذة بجامعة عين شمس عن الاضافات الطبيعية لعلاج بعض الامراض البكتيرية فى الدواجن .

• كما قاما كل من الدكتورة / منى زايد والدكتور عبد الله السيد من جامعة عين شمس بشرح كيفية استخدام اللقاحات الميكروبية فى مقاومة بعض الامراض النباتية وتحسين انتاجيتها .

• استعرضت الدكتورة / وفاء حجاج من المركز القومي للبحوث طرق المكافحة البيلوجية لامراض النبات .

• وقام الدكتور / محمد فنى – قسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية بالتحدث عن روبوت صناعى جديد للصناعات الغذائية .

• كما قام الدكتور محمد شرف – قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية بشرح طرق فرز وتصنيف المنتجات الزراعية.

• و قام الدكتور سيد بلال الأستاذ بجامعة كفر الشيخ بالتحدث عن المخلفات الزراعية

واخيرا تم فتح باب المناقشة مع السادة الحضور الذين اعربوا عن سعادتهم البالغة بما تعيره الغرفة التجارية من اهتمام لكل ما يخص منتسبيها فى مختلف المجالات .