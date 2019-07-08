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وزارة التموين والتجارة تؤكد تكثيف الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتجاز لمنع التلاعب بالأسعار

8 يوليو، 2019
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وزارة التموين والتجارة تؤكد
تكثيف الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتجاز لمنع التلاعب بالأسعار

التايم المصرية / وحيد العطار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكثيف الرقابة بوجود الحملات علي محطات الوقود ومستودعات البوتحاز لمنع التلاعب بالأسعار ومنع إستغلال المواطن البسيط وعدم المغاله في الأسعار المقررة
كما أكدت الوزارة علي أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بالإسعار وعمل المحاضر لهم وإحالتهم للنيابة فورا

هذا وقد ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ وتقديم الشكاوي ضد كل من يتلاعب بالأسعار وذلك لمعاونة الجهاز لضمان حماية المواطنين من الإستغلال
وذلك بتقديم البلاغات والشكاوي علي الرقم 19588أو علي رقم الواتس 01281661880 أو علي التطبيق الإلكتروني ( حماية المستهلك علي متجر google play
وذلك لضبط الأسواق وحماية المستهلك

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