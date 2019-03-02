وزارة التنمية المحلية تتابع واقعة السقوط الجزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال” علي طريق الاسكندرية الزراعي

تتابع وزارة التنمية المحلية واقعة السقوط الجزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال” علي طريق الاسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية مساء اليوم السبت.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة ان السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فور تلقيه خبر بالواقعة ، قام بالاتصال مع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية ، الذي أكد أنه في تمام الساعة ٩:٥٠ مساء اليوم حدث انهيار جزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال بطريق الاسكندرية الزراعي والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة ببعض المعدات ذات الأطوال فوق المسموح بها علي الطريق مما تسبب في انهيار جزئي للكوبري وتعطل حركة المرور في الاتجاهين ولم تحدث أي إصابات في الأرواح ، وأشار السيد محافظ القليوبية إلي أنه تم علي الفور الدفع بعدد من المهندسين والأوناش التابعة لمدن قليوب وطوخ الي موقع الحادث لسرعة التعامل مع الواقعة ورفع الكوبري المنهار من الطريق لإعادة فتحه بالاضافة .

وأضاف السيد المحافظ انه تواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حالياً موقع الحادث ، وتم تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث .

ووجه اللواء محمود شعراوي غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار الساعة لجهود المحافظة حتي يتم حل المشكلة ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق .