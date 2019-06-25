وزارة الداخلية تجهض خطة الامل الاخوانية بقيادة زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق

كتب طارق درويش

القت الأجهزة الأمنية القبض الاخواني زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق المناهض للدولة المصرية ، و٧ إخوانيين آخرين، لقيامهم بإعداد مخطط عدائي مع قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإدارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية، يحمل مسمى “خطة الأمل” التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها،بقصد اثارة الفوضي و نشر الفتنة في محاولة لاسقاطها