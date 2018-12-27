وزارة اﻹعلام السورية اﻷمارات ستعيد افتتاح سفاراتها في دمشق رسميا اليوم

كتبت منى توفيق



قالت وزارة اﻹعلام السورية إنه من المقرر أن تعيد دولة اﻷمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق اليوم الخميس بعد مرور سبع سنوات على أغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وفي ذلك الشأن دعت وزارة اﻹعلام السورية وسائل اﻹعلام لتغطية إعادة فتح سفارة دولة اﻷمارات في دمشق وفقا لوكالة روتيرز

واشار مراسل وكالة اﻷنباء الغرنسية أنه شاهد قبل يومين عمالا يقومون بإزالة العوائق اﻷسمنتية واﻷسلاك الشائكة من محيط السفارة بمنطقة ابو رمانه في العاصمة السورية

كما أكد النائب اللبناني عبد الرحيم مراد أنه أبلغ رسميا من مسؤولين أماراتين بأن اﻷمارات تنوي أعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وفتح سفارتها في سوريا وجاء ذلك خلال مشاركتة في برنامج لعبة اﻷمم الذي يذاع على قناة الميادين كما أضاف أنه قام بدور الوسيط بين سوريا والسعودية وقال أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يبدي أي رد فعل سلبي تجاة عودة العلاقات السعودية السورية

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد رحب في وقت سابق بالتقارير اﻹعلامية التي تفيد بقرار أعادة أفتتاح اﻷمارات سفارتها في دمشق وأشار المقداد أن أعادة فتح السفارة خطوة تخص دولة اﻷمارات وهي دولة ذات سيادة وأضاف أنه يرحب بأي دولة عربية تعيد فتح سفارتها في دمشق للعمل على اﻷراضي السورية

وفي خبر عاجل لبيان وزارة الخارجية اﻷماراتية التي نقلته وكالة اﻷنباء اﻹماراتية الرسمية أن القائم بإﻷعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة في سوريا وأكد البيان أن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة اﻷمارات على إعادة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز أو يفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة ووحدة وسلامة اﻷراضي السورية وردء مخاطر التدخلات اﻷقليمية في الشأن العربي السوري