وزير الأوقاف فى زيارة جامعة دمنهور

البحيرة : سعيد شتا

استقبل الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور فضيلة الدكتور /محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية بمقر إدارة الجامعة اليوم الأحد الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩ .

وفى كلمته أعرب عبيد عن بالغ سعادته بهذه الزيارة

وقدم ترحيب بإسم جامعة دمنهور السادة نواب الجامعة و عمداء الكليات ووكلاؤها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسيد آمين عام الجامعة والإداريين

وبإسم كلية الأداب

بمعالى فضيلة الوزير محمد مختار جمعة

قائلا كلما قابلته إزدت إعجابا وحبا وإعزازا

فهو رجل عظيم له من العلم والوسطية فى تفسير الدين والأحاديث النبوية ما ينفع به البشرية جمعاً

فهو من العلماء الأجلاء المتميزين مما لهم بصمة فى الدين الإسلامي

فمصر قادرة بعلمائها وشيوخها،

وكل الشكر والترحيب بالأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة

كذلك الترحيب بالضيوف الكرام وكلاء الوزارة الأوقاف والأزهر

وكل الأئمه والوعظاء

الذين أثروا الدين والوسطية فى الإسلام بالوعى والعلم

وترحيب بالباحث

متمنياً أن الرسالة تفيد العلم والإنسانية.

ومن جانبه أشاد فضيلة الدكتور محمد جمعة بمستوي جامعة دمنهور ودورها في التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع

فهى جامعة على تلاحم كبير مع المجتمع وقضاياه

كل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة متمنيا له كل التوفيق ومزيدا من التقدم والنجاح

والشكر لعميدة كلية الاداب بدمنهور

وأعضاء اللجنة والحضور الكريم .

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حضور فضيلة الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

مشرفاً ورئيساً لمناقشة رسالة الماجستير فى الآداب قسم اللغة العربية وأدابها

للباحث حافظ أنور محمد – إمام وخطيب تابع لمديرية الأوقاف بالبحيرة

والرسالة بعنوان : “الترجمات الإنجليزية للتراكيب البلاغية وأبعادها الدلالية في سورة يوسف”،

ويشارك في لجنة الحكم و المناقشة كلا من :

الدكتور عيد علي مهدي بلبع العميد الأسبق بكلية الآداب جامعة المنوفية مقرر اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، والدكتورة إيمان فؤاد بركات أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور ،

والدكتور صابر جويلي أستاذ النقد والبلاغة المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد محمد عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة .