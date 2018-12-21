وزير الأوقاف: هذا الغلام أجبر الخليفة العادل على تحريره من العبودية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله هو صاحب العفو، يبسط يده بالليل ليتوب مسيئوا النهار ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل.

وأضاف جمعة، فى خطبة الجمعة بمسجد الهادي بمحافظة بورسعيد، أن غلاما لسيدنا عمر بن العزيز، الخليفة العادل، أخطأ ذات مرة فى حضرته، فنظر إليه سيدنا عمر، فبادره الغلام بقول الله تعالى “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس” فقال عمر: كظمت غيظي وعفوت عنك واذهب فأنت حر لوجه الله”.

وروى وزير الأوقاف، موقفا آخر لرجل اسمه أبو مسعود وكان غاضبا وحمل السوط على عبده يضربه، فقال له النبي: أبا مسعود، فلم ينتبه الرجل من شدة غضبه، حتى دنا منه النبي ووضع يده على كتفه، وقال له: أما علمت أن الله أقدر عليك منك على غلامك هذا، فرد عليه الرجل: أعتقه يارسول الله هو حر لوجه الله، فقال النبي: أما أنك لو لم تفعل لمستك النار”.