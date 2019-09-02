وزير الانتاج الحربي بجامعة دمنهور : نهو الاعمال بكلية الطب ومستشفي جامعة دمنهور خلال ثلاث سنوات

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضورالسيد اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور

وصرح عبيد أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية في مجال الطب ، وكذلك تنفيذ المستشفى الجامعي وفقاً للمعايير الدولية على مساحة 4500 م2 بعدد ٥٠٠ سرير والمبنى يتكون من دور أرضى وعدد 9 أدوار علوية شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لخدمة كلية الطب وتلبية الاحتياجات العلاجية للمجتمع لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

والمشروع مسند للهيئة القومية للإنتاج الحربي متمثلة فى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لتنفيذ إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور.

وصرح العصار أن المشروع سينفذ فى خلال 3 سنين وهذه تعتبر المرحلة الأولى وستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية في أعمال تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى بجامعة دمنهور من خلال إعداد التصميمات، الهندسية والتنفيذ وتوريد المواد الخام اللازمة والنقل والمعدات والآلات اللازمة و تنفيذ المشروع.

وأكد عبيد أن إقامة كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور سيحقق طفرة طبية لأهالى محافظة البحيرة ،ويتيح فرصة علمية هامة للطلاب بالجامعة من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل، بالإضافة إلى زيادة مهارات الأطباء بالمستشفى الجامعى من خلال التجهيزات المقدمة لهم وفقاً لأحدث معايير الجودة ،مضيفاً أن هذه الخطوة، تأتى وفقا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى فى بناء الكليات والمعاهد العليا على مستوى عال من الدقة والكفاءة ووفقاً لأحدث الإمكانيات لضمان خدمة علمية متميزة للطلاب.