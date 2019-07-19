أخبار مصرعاجل

وزير التموين: إضافة 460 ألف مستفيد على البطاقات التموينية مع القرار الاستثنائي

19 يوليو، 2019
591 أقل من دقيقة

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة 460 ألف مستفيد على البطاقات التموينية منذ القرار الاستثنائي لاستخراج البطاقات التموينية.
وأوضح أنه لن يتم إضافة المواليد إلا بعد الانتهاء من التنقية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتم إضافة المواليد شهر سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية.
وتضمن القرار الاستثنائي استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى على 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1200 جنيه.
كما شمل أيضًا استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والمعنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية دون عمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 نوفمبر، 2018
121

مجمع البحوث الإسلامية يتبرأ من شيوخ الفتاوى الشاذة : كذابون

7 نوفمبر، 2018
165

أرسنال يزف بشرى سارة لمنتخب مصر قبل مباراة تونس

14 أكتوبر، 2018
194

مسؤول سعودي يرد على تهديدات ترامب: إذا تم فرض عقوبات الرد سيكون أكبر

17 يوليو، 2019
1٬125

قاتل أسرته بالفيوم: “ذبحت زوجتي خوفا من اغتصابها”.. وتفاصيل مثيرة عن آخر 7 دقائق في حياة الضحايا

إغلاق