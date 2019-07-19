وزير التموين: إضافة 460 ألف مستفيد على البطاقات التموينية مع القرار الاستثنائي

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة 460 ألف مستفيد على البطاقات التموينية منذ القرار الاستثنائي لاستخراج البطاقات التموينية.

وأوضح أنه لن يتم إضافة المواليد إلا بعد الانتهاء من التنقية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتم إضافة المواليد شهر سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية.

وتضمن القرار الاستثنائي استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى على 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1200 جنيه.

كما شمل أيضًا استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والمعنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية دون عمل.