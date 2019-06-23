وزير التنمية المحلية خلع السكرتير العام المساعد (الفتوة) من منصبه استجابة للتايم المصرية

كتب طارق درويش

منذ ايام قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تعين حمدي محمود الحشاش في منصب السكرتير العام المساعد للقليوبية بدلا من اللواء محمد عبد الوهاب الذي فشل في التعامل مع المواطنين المدنيين واساء استعمال وظيفته لدرجة خلع جاكته للجماهير في بنها في مشهد غير مقبول شكلا وتفصيلا و التشاجر مع المواطننين بحجة انه كان لواء جيش و لا يجوز مخالفة اوامره ناسيا ان تصرفاته مرفوضه و لايقبلها قاسي او داني وناسيا انه خرج علي المعاش و اصبح مدنيا دو خلفية عسكرية