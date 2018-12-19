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وزير التنمية المحلية يعين مهدي مديرا عامة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

19 ديسمبر، 2018
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القليوبية – دعاء درويش

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا رقم 744 لسنة 2018 بتعين محمد مهدى قايدبه مديرا عاما لادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية وذلك بعد الاطلاع على قانون الادارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرارات رئيس الجمهورية وعلى محضر اللجنة الدائمة لوظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية بديوان عام محافظة القليوبية
جدير بالذكر بان محمد مهدي قايدبه محمد عمره 54 سنة مواليد مرصفا بنها قليوبية حاصل على بكالوريوس علوم وتربية عام87 وتدرج من معلم علوم اعدادي ومدرس اول ثانوي ووكيل ومرشد تعليمي ومدير ثانوي وكيل ادارة غرب شبرا عام 2014 وكيل ادارة الخانكة عام 2017

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