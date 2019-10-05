وزير الداخلية اعمل الحكمة و الانضباط في ازمة ضابط المحلة المتهور

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

بحكمة واقتدار و بثوابت الرجل المسئول الذي يعرف الانضباط و لا يحيد عن القيم الشرطية و القانون ..اتخذ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا باحالة الضابط المتهور المغرور عبد الرحمن الشبراوي الي الاحتياط بعد ان اصدر النائب العام قرارا بحبسه بتهمة ضرب محامي واهانته بما يخالف القانون والاعراف المتعارف عليها بعلاقة الضباط والمحامين وهي العلاقة القائمة علي الترابط و تكامل الصالح العام والقانون فيها .

وزير الداخلية قرر احالة الضباط الي الاحتياط لانه تجاوز حدود اللياقة و خرج عن القانون وضرب عرض الحائط بتعليمات الوزير بحسن معاملة المواطنين في اطار حقوق الانسان وتحت شعار الشرطة في خدمة الشعب ..لا لترهيبه و اهانة كرامته ..تلك الكرامة التي كفلها الدستور و تحميها النصوص القانونية .

بهذا القرار اكد اللواء محمود توفيق انه لا احد فوق القانون ولااحد فوق التعليمات التي يصدرها وان ارساء العدل و اعلاء قيم الانصاف للمظلومين هي اساسيات العمل الامني و الحفاظ علي حسن العلاقة بين قطبي العالة المحامين والشرطة .

صباح اليوم كتبت مقالة بعنوان ضابط المحلة و امثاله لايمثلون وزارة الداخلية وفعلا تجاوب وزير الداخلية معي انه لامكان لغشيم او متجاوز في وزارة الداخلية و ان الانضباط و الاعتدال في انجاح منظومة العمل ضروريات يخسر من يفقدها ولا يحافظ عليها .

تحية تقدير كبيرة لوزير الداخلية لانصافه المجني عليه وسرعة اتخاذه القرار الخامد لمعركة كان يستغلها اعضاء واعوان الخرفان الارهابية لتصعيد الازمة بين الشرطة والمحامين وجاء القرار الحاسم القوي ليخمد نيران الفتنة التي اشتعلت علي صفحات التواصل الاجتماعي بصورة مذهلة.

وفي النهاية وحتي لا اطيل فقد طبق الوزير المحترم ميزان الحكمة والانضباط في ازمة الضابط لتعود المياه الي مجاريها دون احتقان او خلاف.