وزير الداخلية يهنئي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بذكري انتصارات اكتوبر

كتب طارق درويش

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى “رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة” بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. جاء بها:-

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بإنتصار أكتوبر المجيد.. أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

لقد إستقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها.. وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة.. التى خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء.. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والإعتزاز.. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء.. فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء.. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء.. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة.. كل التحديات.. لتحقيق المزيد من التنمية والإزدهار.

وكل عام وسيادتكم بخير،

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى “القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى”..جاء بها:-

يَسرنى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الإحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف والصـناع العســكريين والجنــود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة .. وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء.. وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره وإحترامه.

حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات.. ونبراساً للوطنية والعطاء .. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير.

وكل عام وسيادتكم بخير،

كما محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق محمد فريد “رئيس أركان حرب القوات المسلحة”.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئـــة الشـــرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لســـيادتكم والقـــــادة والضــباط وضبـــاط الصــف والصــناع العســـكريين وجنـــود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم.

وكل عام وسيادتكم بخير،