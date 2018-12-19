توك شوعاجل

وزير النقل: لم نحدد سعر تذكرة الخط الثالث للمترو حتى الآن.. والزيادة ستكون بسيطة

19 ديسمبر، 2018
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وزير النقل: لم نحدد سعر تذكرة الخط الثالث للمترو حتى الآن.. والزيادة ستكون بسيطة

وزير النقل: لم نحدد سعر تذكرة الخط الثالث للمترو حتى الآن.. والزيادة ستكون بسيطة

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن سعر تذكرة المترو في المغرب يصل لـ22 جنيهًا لنفس عدد المحطات في مصر.

وأضاف “عرفات”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: “لدي رغبة في إدخال خبرات خارجية في المترو، والخط الثالث كله مكيف، ويشبه ما في أوروبا وروسيا”.

وتابع أن “تعطل خط المترو يصيب البلد بشلل، ومهما كانت الزيادة في المترو لن تقارن بأسعار المواصلات الأخرى، والإعلانات لا تساهم في تمويل المترو بشكل كبير”، مؤكدًا أن “الخط الثالث مازال لم يتحدد سعره حتى الآن، والزيادة ستكون بسيطة”.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقة، إن المترو الجديد يربط من العتبة إلى طريق الدائري، مؤكدًا أن الخط الثالث سيكون أكبر خط على مستوى الشرق الأوسط بطول 47 كيلو، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيغير مفهوم النقل الجماعي في مصر خاصة أن العربات والمحطات مكيفة.

ونوه وزير النقل والمواصلات إلى أن جميع محطات الخط الثالث سلالم كهرباء ومصاعد، وأنه سيتم افتتاح 4 محطات بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من محطة الأهرام إلى هارون، وسيتم تأخير فتح محطة مترو هليوبلوس للسنة القادمة لتأخير المرافق.

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