وسام شرف

لمحافظ البحيرة

اللواء هشام امنه

وسام شرف مقدم من الكاتب الصحفى سعيد شتا نائب رئيس تحرير التايم المصرية وسام شرف وتميز وتقدير وتحية لمحافظ البحيرة اللواء هشام امنه اول محافظ ينتبه للمشاكل الكثيرة بقرى ومركز ايتاى البارود متابعا بشكل يومى كل مشاكل مركز ايتاى البارود باهتمام .. حريصا على نظافة المركز وموجها بتنظيف الشوراع ورصفها واخص بالذكر مشكلة مياه الصرف الصحى بششت الأنعام التى تم وضع لها حل فورى مؤقت بتغير المواسير المتهالكة بالصرف الصحى الأهلى بعد أن أغرقت القرية بمياه الصرف الصحى .. لحين اكتمال اعتماد باقى ميزانية الصرف الصحى الحكومى لششت الأنعام التى تأخرت كثيرا واخص بالتحية خلايا النحل النشطه بمكتبه .. قمة النشاط .. سرعة التواصل .. سرعة الاستجابة والاهتمام .. سرعة وضع الحلول.. انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “من لا يشكر الله لا يشكر الناس ” .. كل يوم نرسل لهم مشاكل وأصوات الناس لا نجد الا الرد المحترم .. حاضر يا فندم سنقوم بمتابعة المشكلة على الفور ونعمل على حلها .. ولا اجد الا خلايا نحل نشطة تعمل بصمت وحب وإخلاص حريصة على سرعة التواصل اليومى مع المواطنين دون كلل أو ملل

فلكم كل التحية والمحبة والاحترام والتقدير