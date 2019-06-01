عاجلمحافظات

وصول جثمان النقيب الشهيد عمر ياسر إلى منيا القمح تمهيدًا لتشييع جثمانه

1 يونيو، 2019
551 أقل من دقيقة

وصول جثمان النقيب الشهيد عمر ياسر إلى منيا القمح تمهيدًا لتشييع جثمانه

وصل منذ قليل جثمان الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم» معاون مباحث مركز أبوحماد. وذلك إلى مسجد الصحابة بقرية سنهوت مركز منيا القمح، تمهيدًا لتشييع جثمانه في جنازة يتقدمها محافظ الشرقية الدكتور «ممدوح غراب». حيث استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم النقيب الشهيد عمر ياسر، معاون مباحث مركز أبوحماد. وذلك أثناء مطاردة مجهولون قاموا بسرقة سيارة مواطن بالإكراه. ومن المفترض أن تقام ليلة العزاء في مسقط رأسه بقرية سنهوت بمنيا القمح. ويذكر أن مدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفى تلقى مؤخرًا إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

31 أكتوبر، 2018
173

تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء

17 نوفمبر، 2018
143

رئيس وزراء الجزائر لمدبولي: نتطلع لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين البلدين

16 ديسمبر، 2018
152

وزارة التعليم تقرر إحالة المعلمين المتخلفين عن التدريبات للتحقيق

22 أكتوبر، 2018
153

“فيس بوك” يفقد نحو مليون مستخدم أوروبي بسبب رفضهم تجسسه عليهم

إغلاق