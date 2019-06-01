وصول جثمان النقيب الشهيد عمر ياسر إلى منيا القمح تمهيدًا لتشييع جثمانه

وصل منذ قليل جثمان الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم» معاون مباحث مركز أبوحماد. وذلك إلى مسجد الصحابة بقرية سنهوت مركز منيا القمح، تمهيدًا لتشييع جثمانه في جنازة يتقدمها محافظ الشرقية الدكتور «ممدوح غراب». حيث استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم النقيب الشهيد عمر ياسر، معاون مباحث مركز أبوحماد. وذلك أثناء مطاردة مجهولون قاموا بسرقة سيارة مواطن بالإكراه. ومن المفترض أن تقام ليلة العزاء في مسقط رأسه بقرية سنهوت بمنيا القمح. ويذكر أن مدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفى تلقى مؤخرًا إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية