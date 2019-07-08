وضع ملصقات التعريفة الجديدة علي سيارات الأجرة بايتاي البارود.

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و وضع ملصقات التعريفة الرسمية علي سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود برئاسة الأستاذ محمد كجك رئيس المدينة و الأستاذ صلاح الخولي مدير إدارة المواقف .

بالمرور علي مواقف سيارات الأجرة بالمدينة حيث تم وضع ملصقات بالتعريفة الرسمية داخل السيارات من أجل إلزام سائقى السيارات بتطبيق تعريفة الأجرة.

و شارك رئيس وحدة المرور بالمدينة في متابعة لصق التعريقة على السيارات الأجرة ووضعها في أماكن ظاهرة لمنع استغلال المواطنين.

تناشد الوحدة المحلية بايتاي البارود ، المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي سيارة أجرة لا يلتزم قائدها بالتعريفة الرسمية المحددة ، و وقف ترخيص السيارة سيكون مصير كل من يخالف التعريفة.