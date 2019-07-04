وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض

أعلن مركز «الملك عبدالله» المالي بمدينة الرياض توافر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وتشمل مسميات الوظائف المعلنة، «مُهندس صوتيات وبصريات، ومُدير شبكات، ومُدير شبكات أول، ومُهندس إلكترونيات»، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وتتباين شروط الوظائف المتاحة، وفقًا لمسمياتها؛ حيث تتطلب وظيفة «مهندس صوتيات وبصريات»، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو مجال تقنية المعلومات، ولديه خبرة ثلاث سنوات في نفس المجال، على أن تكون لديه القدرة على الإشراف وتنفيذ المهام المنوطة به وتنظيم الاجتماعات السمعية والبصرية، مع التقدم بالدخول على الرابط:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1332150006

كما يشترط للتقدم لوظيفة «مدير شبكات»، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات، ولديه خبرة عامين أو أكثر في ذات المجال، وتشمل مهام الوظيفة إدارة البيانات الداخلية وشبكة الصوت، والمساعدة في مراجعة وتطوير وتوثيق تصاميم الشبكات للشبكات الداخلية وضمان أمانها، ويكون التقدم للوظيفة بالدخول على الرابط: https://www.linkedin.com/jobs/view/1332148147

وتتطلب وظيفة «مُدير شبكات أول»، حصول المتقدم على بكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات، وخبرة أربع سنوات على الأقل في المجال ذاته، وتشمل مهام الوظيفة تشغيل البيانات الداخلية وشبكة الصوت، ومراجعة وتطوير نظمها، ويبدأ التقدم للوظيفة بالدخول على الرابط:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1332146777

ويشترط للتقدم لوظيفة «مهندس إلكترونيات»، حصول المقدم على بكالوريوس في الهندسة الإلكترونيات أو تخصص في ذات المجال، وخبرة خمس سنوات في ذات المجال.

ويشترط للتقدم لوظيفة «مهندس إلكترونيات»، حصول المتقدم على بكالوريوس في الهندسة الإلكترونيات أو تخصص في مجال تقنية المعلومات، وخبرة خمس سنوات في ذات المجال، وتتضمن مهامه توفير الخبرة الفنية وإعداد التصميمات اللازمة، والإشراف على تنفيذ المشاريع، وتشغيل مشاريع أنظمة الجهد المنخفض، ووضع الحلول اللازمة في حال حدوث مشكلات، ويمكن التقدم للوظيفة بالدخول على الرابط:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1332148444

وتتضمن الشروط العامة للتعيين في الوظائف أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وفق قواعد يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتشمل شروط الوظائف، أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.