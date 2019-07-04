وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وظائف شاغرة بمجالي الموارد البشرية والمستودعات.

وأضاف المستشفى، عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف المتوافرة تشمل مسميات «إخصائي مستودعات أول، وإخصائي أول التطوير التنظيمي».

وتتباين شروط كل وظيفة من الوظائف المتاحة وفقًا لمهامها، فتتطلب وظيفة «إخصائي أول مستودعات»، حصول المتقدم على بكالوريوس في إدارة المواد أو تخصص ذي صلة وخبرة ست سنوات، في ذات المجال، أو خبرة أربع سنوات في حالة الحصول على درجة الماجستير.

وتشمل مهام الوظيفة، المحافظة على دقة تسلم البيانات والمخزون والتحقق من البيانات والوثائق، وفحص المستلزمات الواردة بحثًا عن علامات التلف أو الحاويات المتسربة، فضلًا عن إعداد التقارير اللازمة للمشرف، والمساعدة في المخزون السنوي وتولي عمليات الشحن، والتوزيع الداخلي لمجموعة المنتجات المحددة، وتدوير المخزون واختيار العناصر للمشاكل لملء الطلبات من أقسام المستودعات والمستشفيات، وتعزيز ثقافة الرعاية الصحية التي تركز على المريض، بالإضافة إلى دعم تحسين الجودة وأنشطة سلامة المرضى.

ويتم التقدم لتلك الوظيفة بالدخول عبر الرابط

https://careers.kaauh.edu.sa/ar/saudi-arabia/jobs/senior-warehouse-specialist-3904561/

ويشترط للتقدم وظيفة «إخصائي أول التطوير التنظيمي» حصول المتقدم على بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو الإدارة الصحية أو التطوير التنظيمي أو إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة خبرة أربع سنوات، وخبرة عامين في حالة حصول المتقدم على درجة الماجستير في ذات التخصص.

وتتطلب مهام الوظيفة، قيادة الوحدات التنظيمية المختلفة، وتنفيذ تدخلات الفعالية التنظيمية والبرامج التحويلية، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة للهياكل التنظيمية واقتراح التحسينات، والمساعدة في تطوير أطر عمل لتحديد نماذج واتجاهات تطوير التنظيم والناشئة الجديدة، وتوجيه أصحاب المصلحة في الأمور المتعلقة بالتصميم التنظيمي، ويمكن التقدم لتلك الوظيفة بالدخول على الرابط:

https://careers.kaauh.edu.sa/ar/saudi-arabia/jobs/organizational-development-specialist-i-3906386/

وتنطبق الشروط التي وضعها «نظام الخدمة المدنية»، على الوظائف المعلنة، والتي تتضمن، أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وفق قواعد يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط أن يكون الموظف المعين غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.