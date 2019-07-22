وفاء طنطاوي تستقبل إسامة درويش

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار جهود الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية الإرتقاء والإذدهار بالعملية التعليمية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والعمل الميداني

إستقبلت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية والأستاذ محمد فايز المنسق الإعلامي لإدارة قها التعليمية الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع التايم المصرية والدكتور علاء عجاج محرر صحفي بالتايم المصرية وذلك بحضور الأستاذ خالد خاطر المنسق الإعلامي بمدرسة أجهور الكبري الإعدادية بنات والأستاذ وحيد العطار المنسق الإعلامي لمدرسة كومبتين للتعليم الأساسي

وقد أكدت الدكتورة وفاء طنطاوي أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية والإدارة وضرورة إظهار الحقيقة للرأي العام والبعد عن اللغط والأخبار الخاطئة التي تغيب الرأي العام عن الحقيقة

هذا وقد أكد الإعلامي الأستاذ أسامة درويش أننا جميعاً نعمل لخدمة وطننا الغالي مصر وضرورة العمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية التي تضع مصر في ركب التقدم

هذا وقد أكد أسامة درويش أن الدكتورة وفاء طنطاوي من القيادات الواعية التي تعمل بجد وإخلاص لخدمة العملية التعليمية وأنه في خدمة مصر والعملية التعليمية

كما أكدت وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية عن سعادتها بلقاء الإعلامي أسامة درويش وإستعداده للتعاون المشرك في الفترة القادمة