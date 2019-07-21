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وفاء طنطاوي وعزه فتحي يتقدمان بخالص التهاني القلبية لمدارس قها التعليمية لتفوق الطلاب بالثانوية العامة

22 يوليو، 2019
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وفاء طنطاوي وعزه فتحي يتقدمان بخالص التهاني القلبية لمدارس قها التعليمية لتفوق الطلاب بالثانوية العامة

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية والأستاذة عزه فتحي وكيل إدارة قها التعليمية بخالص التهاني القلبية لمدارس إدارة قها التعليمية علي النتيجة المشرفة التي حصدها طلاب الثانوية العامة بالإدارة
كما أكدت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية أن هذه النتيجة المشرفة هي نتاج مجهود عظيم وعمل جماعي قام به السادة المعلمون الأفضل بالمدارس وحسن تعاون وإستجابة من الطلبة وأولياء الأمور
كما تقدمت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية بخالص التهاني القلبية لجميع الطلبة والطالبات المتفوقين متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية

كما أكدت الدكتورة وفاء طنطاوي أن أهم ما يميز إدارة قها التعليمية هو العمل الجماعي بروح الفريق والجميع يشعر بأهمية الرسالة المقدسة والواجب الوطني الذي علي عاتقهم

جدير بالذكر أن العديد من طلاب مدارس إدارة قها التعليمية حصلو علي درجات عالية ومراكز متقدمة بين صفوف الطلبة الأوائل فقد تخطي العديد من طلاب مدارس إدارة قها التعليمية نسبة 98%
وقد حصل العديد منهم علي 99% في نتيجة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2019/2018

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