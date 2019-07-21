أخبار مصر

وفاة اردوغان بازمة قلبية والخبر يتصدر السوشيال ميديا

21 يوليو، 2019
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كتب طارق درويش 

انتقل الي الي رحمة الله الرئيس التركي رجب طيب اردوغاني متاثرا بازمة قلبية حادة نتيجة تعرضه لضغوط نفسية كبيرة لسقوط الاقتصاد التركي الي اعلي معدلات الانحدار والتدهور وكذلك تاثرة الشديد بواقعة ثبوت تزوير مؤهلة الدراسي .فضلا عن انتشار استغلاله الدعارة والشواذ في الترويج للسياحة التركية واعتبارها جزء من تعظيم الدخل القومي التركي وذلك في الوقت الذي يحاول فيه ايهام التنظيم الدولي للاخوان انه الخليفة القادم للمسلمين ولذا اعتبر كل ما يحدث سقوطا في تاريخه السياسي الاسود و ضياعا لفكرة الخلافة التي كان يحلم بها

الخبر تصدر وسائل التواصل الاجتماعي ولم تنفيه الحكومة التركية حتي الان ولذا فمن المرجح ان تكون الوفاة حقيقية حتي اشعار اخر

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