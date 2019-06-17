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وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء حضوره جلسه محاكمه في قضيه التخابر

17 يونيو، 2019
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وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء حضوره جلسه محاكمه في قضيه التخابر

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي، الذي توفي في عمر ناهز عن 67 عاما، إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وأكد أحمد النجل الأكبر للرئيس المصري، أحمد مرسي، وفاة والده، وقال عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: “أبي عند الله نلتقي”.

 

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