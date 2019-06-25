وفاة المخرج الكبير محمد النجار

قال الفنان شريف خيرالله، إن المخرج محمد النجار توفي منذ قليل، ناعيًا وفاته متمنيًا له الرحمه والمغفرة. وكتب شريف خيرالله عبر صفحته على «فيس بوك»: «لااله إلا الله وان لله وان اليه راجعون، سبحانه الله امبارح بالليل ربنا ساقني إلى بيته ليكون اخر لقاء وجلسة هزار وضحك كالعادة لساعة 12 وقبلات الوداع والوعد بلقاء ولكن تآجل بآمر الله قلبي ورحي ماتت معاك يا صاحبي».