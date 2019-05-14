“وفد القليوبية” يرحب بقرار ” ابو شقه” بتجميد لجنة العبور بعد إقصاء “6 ” قيادات منها تعسفا

القليوبية – دعاء درويش

أعلنت قيادات حزب الوفد بمحافظة القليوبية وكافة تشكيلات لجانه المركزيه والمرأه والشباب ، تأييدها لقرار المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس الوفد، بتجميد لجنة الوفد بالعبور والذي وصفته في بيان لها بالجرئ .

وجاء قرار المستشار الجليل استجابة لمطالب قيادات القليوبية والسماع لمظلمة ست قيادات من وفد العبور تم اقصائهم دون وجه حق منها دون علمهم من قبل رئيس اللجنه الأسبق ،ودون علم قيادات الوفد بالقليوبية وفي غفله ، وقيامه أيضا بتشكيل لجنة مرأه خاصة بمدينة العبور لا نعلم عنها شئ ، بالرغم من أن اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية المنتهية مدتها القانونية في ٢٠١٩/٤/٢٨ ، ولم يتم تعين أو انتخاب لجنة جديدة حتي تاريخه وأن التغير جاء من غير ذو صفه ، حيث تم اكتشاف من قبل قيادات القليوبية انه تم إقصاء وتغير ٦ من قيادات لجنة العبور ، بطريقه مريبه وفي الخفاء ، الأمر الذي أثار حفيظة وعجب ” وفد بالقليوبيه ” الذين لم يقدموا لرئيس اللجنه الأسبق إلا كل إخلاص ووفاء طيلة المده التي قضاها رئيسا لها ، وكامل الدعم الأمر الذي يثير العجب ، هذا وقد تواصلت قيادات القليوبية مع معالي المستشار الجليل رئيس الوفد واثبات بالدليل ، ما اقترفه في حق ” وفد القليوبيه ” من أخطاء تنظيميه مريبه بدأت بلجنة العبور ، تلتها محاولاته أخرى وتهديدات غير مبرره بتشكيل كل لجان القليوبيه بالأهواء الشخصيه ، كذلك المساس بتغيير قواعد الجمعيه العموميه القديمه التي عبرت مرارا وتكرارا عن اخلاصها الشديد لرئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقه في كل الفاعليات ، وجاء قراراه الذي اثلج صدور الوفديين بالقليوبيه عادلا بوقف اي إعتداء أو المساس بالهويه الوفديه ليس فقط بالقليوبيه بل بكل المحافظات ، والتصدي لأي محاولات الغرض منها زعزعة الاستقرار بين صفوف الوفديين .

وأضاف بيان” وفد القليوبيه” ان ما قام به رئيس اللجنة العامة السابق المنتهية ولايته في ٢٨ أبريل الماضي بالتغير دون علم الجميع.. جاء قرار رئيس الوفد العادل بتجميد اللجنة بعد صدور القرار بأيام.. وإذ تكرر قيادات القليوبيه تقديرها و شكرها لرئيس الوفد علي قراره العادل والحكيم… ومنعه العبث باللجان والتشكيلات الحزبية بالقليوبية ، وحفاظه علي الهوية الوفديه بالقليوبية.

وطالب ” البيان ” بالإلتفاف حول رئيس الحزب والتصدي لأي محاولات الغرض منها النيل من الجمعيه العموميه الوفديه ، وأننا على ثقه تامه بحكمه وقيادة وعدالة رجل القانون الأول في مصر المستشار بهاء أبو شقه ، وقدم ” وفد القليوبيه ” الشكر أيضا لقيادات الوفد المخلصه ومكتبه التنفيذي الذي يرفض أي محاولات لتغيير الهويه الوفديه ، و إذ ننتظر المزيد من القرارات الجريئه من رجل الحكمه والقانون وعلى ثقه تامه بإدارته الواعيه ، وحرصه الشديد للتصدي إلى كل من يعبث بالهويه الوفديه لتحقيق وهم الزعامه مبكر ..وعاش الوفد ضميرا للأمه ، وتحيه لقلوب وفديه مخلصه لوجه الوفد .